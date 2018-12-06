Кличко убедил Киевсовет поддержать разрыв договора со скандальным застройщиком Осокорков

Так, компания-застройщик "Контактбудсервис" должна городскому бюджету 65,6 миллионов гривень за аренду земли.

Депутаты Киевсовета поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис» на Осокорках.

Об этом сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко. "Застройщик не услышал ни городскую администрацию, ни общественность. Поэтому мы поддержали в первом чтении проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Возможно, так застройщик поймет, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города! - отметил Кличко. - Застройщик еще имеет возможность до второго чтения оплатить долги и услышать общественность. Если он этого не сделает - Киевсовет расторгнет договор окончательно," - подчеркнул мэр Киева.

В течение не более чем 20 дней - между первым и вторым чтением - у застройщика есть возможность оплатить долги перед городом, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной общиной по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки на Осокорках.

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Так, компания-застройщик «Контактбудсервис» должна городскому бюджету 65,6 миллионов гривень за аренду земли. Если до конца года застройщик не будет выплачивать долг, он вырастет до 73 млн гривень. Освоение участка компания должна была начать еще в 2008 году. Против застройки на Осокорках выступает общественность, которая отстаивает инициативу «Экопарк».

Также мэр Киева во время рассмотрения на заседании Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды с компанией "Контактбудсервис» поручил соответствующим подразделениям Киевской городской государственной администрации проверить наличие земельных участков в столице, которые в аренде, но не используются застройщиками.

"Прошу подготовить протокольное поручение относительно проверки наличия земельных участков, которые сейчас не используются застройщиками", - сказал Кличко.