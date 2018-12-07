Суд оправдал владелицу кафе, которую оклеветали захватчики дома на улице Рейтарской 8Б
Вчера утром состоялось заседание Шевченковского районного суда г. Киева, который рассматривал дело Марии Харпатиной, владелицы кафе Hidden в арт-пространстве в центре столицы.
Суд оправдал девушку, поскольку никто из тех, кто выдвинул против нее обвинения в якобы имевшей место незаконной торговле алкоголем не явился ни на это слушание, ни на предыдущие. Об этом написал известный общественник Сергей Бригадир в Facebook.
Обвинения против 23-летней Марии, которая ранее была волонтером в зоне АТО, а потом занялась предпринимательством, выдвинули захватчики здания по адресу ул. Рейтарская 8Б, в котором находилось арт-пространство и кафе.
Как сообщает «Обозреватель», это ультраправые радикалы, которых направляет нынешний арендатор здания галерист Леонид Комский. Причиной его действий, как считают авторы статьи, является выявленная собственниками здания финансовая нечистоплотность при сдаче площадей в субаренду, а основное намерение заключается в том, чтобы забрать здание у законных собственников.
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По данным расследования «Обозревателя» «активисты»-захватчики здания во главе с бывшим сотрудником «Киевблагоустрою» (уволенным по подозрению в коррупции), вышвырнули Марию Харпатину на улицу за то, что она попросила у Леонида Комского документальное подтверждение его статуса «генерального» арендатора. При этом девушке угрожали физической расправой, а когда она вызвала полицейских, ей безосновательно предъявили обвинение в административном правонарушении, угрожающее штрафом в 480 тыс. грн.
Однако в социальных сетях началось движение в поддержку Харпатиной, в ее защиту выступила общественная организация по защите прав женщин-предпринимательниц TOP NOTCH, активистки которой дарили всем недоброжелателем девушки плюшевых мишек.
В итоге известный общественник Сергей Бригадир в Facebook сообщил, что "правда победила" .
«Свидетели по делу со стороны рейдеров Ковжун и Выговский ни разу они на суд не явились. Потому что недопитки, собранные по всем офисам, были подброшены, а подтверждать свои лживые слова на суде - это уже уголовная ответственность", - написал он.