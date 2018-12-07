Суд оправдал владелицу кафе, которую оклеветали захватчики дома на улице Рейтарской 8Б

Суд оправдал девушку, поскольку никто из тех, кто выдвинул против нее обвинения, не явился ни на одно из слушаний.

Вчера утром состоялось заседание Шевченковского районного суда г. Киева, который рассматривал дело Марии Харпатиной, владелицы кафе Hidden в арт-пространстве в центре столицы.

Суд оправдал девушку, поскольку никто из тех, кто выдвинул против нее обвинения в якобы имевшей место незаконной торговле алкоголем не явился ни на это слушание, ни на предыдущие. Об этом написал известный общественник Сергей Бригадир в Facebook.

Обвинения против 23-летней Марии, которая ранее была волонтером в зоне АТО, а потом занялась предпринимательством, выдвинули захватчики здания по адресу ул. Рейтарская 8Б, в котором находилось арт-пространство и кафе.

Как сообщает «Обозреватель», это ультраправые радикалы, которых направляет нынешний арендатор здания галерист Леонид Комский. Причиной его действий, как считают авторы статьи, является выявленная собственниками здания финансовая нечистоплотность при сдаче площадей в субаренду, а основное намерение заключается в том, чтобы забрать здание у законных собственников.

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По данным расследования «Обозревателя» «активисты»-захватчики здания во главе с бывшим сотрудником «Киевблагоустрою» (уволенным по подозрению в коррупции), вышвырнули Марию Харпатину на улицу за то, что она попросила у Леонида Комского документальное подтверждение его статуса «генерального» арендатора. При этом девушке угрожали физической расправой, а когда она вызвала полицейских, ей безосновательно предъявили обвинение в административном правонарушении, угрожающее штрафом в 480 тыс. грн.

Однако в социальных сетях началось движение в поддержку Харпатиной, в ее защиту выступила общественная организация по защите прав женщин-предпринимательниц TOP NOTCH, активистки которой дарили всем недоброжелателем девушки плюшевых мишек.

В итоге известный общественник Сергей Бригадир в Facebook сообщил, что "правда победила" .

«Свидетели по делу со стороны рейдеров Ковжун и Выговский ни разу они на суд не явились. Потому что недопитки, собранные по всем офисам, были подброшены, а подтверждать свои лживые слова на суде - это уже уголовная ответственность", - написал он.