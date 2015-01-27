Жителей Бортничей предупредили о возможной вспышке гепатита А

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА уточнили, что случаев заболевания вирусным гепатитом А в Бортничах пока не зафиксировано.

Вместе с тем, глава столичной СЭС Олег Рубан посоветовал местным жителям пройти вакцинацию против вирусного гепатита А. По словам заместителя председателя КГГА по вопросам медицины Михаила Радуцкого, городские власти готовы обеспечить необходимыми вакцинами.

«В зависимости от количества жителей, которые изъявят желание пройти вакцинацию, мы обеспечим необходимое количество вакцины. Отмечу, что прививки жителей Бортничей будет осуществляться бесплатно», - сказал заместитель председателя КГГА.

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По данным санэпидслужбы, уже около 500 человек изъявили желание вакцинироваться.

Гепатит А (также Болезнь Боткина) - острое инфекционное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А. Вирус хорошо передается через зараженную пищу и воду.

Как сообщал УНИАН, с 6 января было госпитализировано около 50 человек с заболеванием острой кишечной инфекцией, в том числе около 40 детей из числа жителей микрорайона Бортничи.

По официальным данным Главного управления санитарно-эпидемиологической службы в г. Киеве, вода из водопровода микрорайона Бортничи была заражена возбудителем кишечной инфекции.