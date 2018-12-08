Спецтехника готова оперативно приступить к работе в случае ухудшения погоды - КГГА

Готовы к работе также бригады по ручной уборке.

В связи с прогнозируемым Укргидрометцентром ухудшением погодных условий спецтехника КК «Киевавтодор» расположена на исходных позициях и готова оперативно приступить к работе. Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

Готовы к работе также бригады по ручной уборке. Вместе с малогабаритной спецтехникой (тракторами, минигрузчиками, машинами «Bucher») они будут обеспечивать обработку противогололедными материалами и уборку от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, обслуживаемых дорожно-эксплуатационными предприятиями «Киевавтодора».

Специалисты «Киевавтодора» подчеркивают, что сейчас главная задача – не допустить гололеда на дорогах и улицах города, ведь погодные условия – мокрый снег и температура воздуха около 0°С–1°С – быстро превращают влажный асфальт в каток. Уже проведена обработка противогололедными материалами наиболее уязвимых к образованию гололеда участков улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, спусков и подъемов.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.