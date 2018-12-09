Во всех районах Киева обработали места передвижения пешеходов противогололедными материалами - КГГА
15:35, 09 декабря 2018Киев
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На рассвете 9 декабря предприятия КК "Киевавтодор" во всех районах города обработали места передвижения пешеходов противогололедными посыпочными материалами.
"Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью / фото УНИАН
В ночь на воскресенье в столице прошел дождь с небольшим мокрым снегом.
Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", для большинства участков дорог такая погода не представляет существенной угрозы.
Однако на тротуарах, лестничных маршах, остановках общественного транспорта быстро образовывалась опасная гололедица, которая без своевременной обработки противогололедными материалами создавала бы опасность для пешеходов.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.
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