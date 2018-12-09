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Во всех районах Киева обработали места передвижения пешеходов противогололедными материалами - КГГА

15:35, 09 декабря 2018
Киев
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"Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью / фото УНИАН

Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", для большинства участков дорог такая погода не представляет существенной угрозы.

Однако на тротуарах, лестничных маршах, остановках общественного транспорта быстро образовывалась опасная гололедица, которая без своевременной обработки противогололедными материалами создавала бы опасность для пешеходов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

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Теги: #Киев#снегопад в Киеве