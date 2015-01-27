Милиция остановила в Киеве незаконное строительство четырех жилых комплексов

Работники Главного следственного управления МВД Украины совместно с Департаментом государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины остановили незаконное строительство в Киеве четырех жилых комплексов.

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Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в результате проведенных следственных действий остановлено строительства жилых комплексов «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществляются без разрешительных документов, и изъята строительная техника.

Досудебное расследование по открытому по этому поводу уголовному производству продолжается.