Милиция остановила в Киеве незаконное строительство четырех жилых комплексов
17:49, 27 января 2015Киев
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Остановлено строительства жилых комплексов «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществляются без разрешительных документов, и изъята строительная техника.
Столичная милиция остановила строительство ЖК "Сосновый бор" / 100realty.ua
Работники Главного следственного управления МВД Украины совместно с Департаментом государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины остановили незаконное строительство в Киеве четырех жилых комплексов.
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Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в результате проведенных следственных действий остановлено строительства жилых комплексов «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществляются без разрешительных документов, и изъята строительная техника.
Досудебное расследование по открытому по этому поводу уголовному производству продолжается.
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