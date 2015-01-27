В Киеве усилят защиту мостов, эстакад и стратегических объектов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы должны повысить уровень безопасности жителей города и оперативно противодействовать возможным провокациям. Сегодня, как никогда, очень важна роль службы безопасности и силовых ведомств. Нам нужно сделать все для обеспечения охраны объектов массового скопления людей и объектов стратегического значения, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города, а также выработать алгоритм действий для предотвращения возможных провокаций на территории столицы»,– сказал он.

Читайте такжеВ Украине создали Госкомиссию по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности

Кличко дал поручение главным управлениям МВД и СБУ в Киеве и области, руководителям предприятий и структурным подразделениям городской администрации повысить уровень безопасности граждан и защиту стратегических объектов в Киеве, усилить ответственность за состояние пожарной и техногенной безопасности на объектах инфраструктуры столицы.

Также Кличко поручил усилить охрану инфраструктурных объектов – мостов, эстакад, инженерных сетей, провести инструктаж с частной охраной торгово-развлекательных комплексов, а руководителям крупнейших предприятий Киева мэр поручил провести обучение с работниками по первоочередным действиям на случай террористических актов.