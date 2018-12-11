В Киевском метро прошла промо-акция в поддержку r'n'b

В пятницу и понедельник сразу на семи станциях столичного метро прошла танцевальная промо-акция при участии молодых талантливых r'n'b денсеров. Промо-акция получила широкую огласку в Инстаграме. Тысячи почитателей r'n'b поддержали ее в сети постами с хештегом #кайфуйтанцуй.

Как выяснили корреспонденты УНИАН, промо-акция была организована в поддержку нового клипа “Тайфун” украинского r'n'b певца Way D. Акция сразу же была подхвачена фанатами современной танцевальной музыки и средствами массовой информации.

Ранее украинский исполнитель Way D представил свой дебютный сингл "Тайфун". Судя по откликам в соцсетях, сингл понравился молодежи, которая ценит свежую, нешаблонную музыку, он также получил положительные отклики музыкальных критиков.

Акция прошла на станциях Льва Толстого, Дворец спорта, Майдан незалежности, Крещатик, КПИ, Золотые ворота, Театральная. Прохожие в метро доставали свои гаджеты чтобы сделать селфи на фоне танцоров, а некоторые, самые смелые, пробовали сами танцевать под заводные биты.

“Сегодня вокруг стало слишком много политики, много людей удручены экономическими и политическими трудностями в стране. Молодежи сейчас трудно - мы живём во времена перемен. Единственным ориентиром, который не даст заблудится в океане информации - ценности человека. Певец поёт о своём видении мира, о своих переживаниях надеясь, что кому-то это поможет сделать правильный выбор,” - заявили организаторы промо-акции.

Way D пока еще не очень известен украинской публике, однако сейчас идет подготовка ряда больших интервью для украинских музыкальных изданий, из которых любители современной молодежной музыки смогут узнать больше об этом артисте и авторе песен. Клип уже выложен в открытый доступ. Поддержать молодого исполнителя вы можете подписавшись на его странички в Инстаграм (@way_d_off) и канал на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCCjef6dngYIpN35AhjmLIzw .

Way D 23 года, музыкой он активно занимается с 10 лет. Главные ценности, к которым стремится артист в своем творчестве - это свобода, реализация своего потенциала и служение идеалам красоты.