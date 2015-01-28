В Киеве расследуют дело против экс-милиционера, стрелявшего в бойца АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, установлено, что возле магазина на проспекте Правды в Подольском районе между двумя компаниями нетрезвых мужчин произошла потасовка, в ходе которой пострадали два человека. Одним из них оказался 27-летний боец АТО. Ему выстрелили в грудь, а его товарища ударили пистолетом по голове.

В настоящее время оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, выстрел осуществил 35-летний киевлянин, который два года тому назад уволился из органов внутренних дел. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного оружия) и избрана мера пресечения.

Читайте такжеГлавного милиционера Киевщины Голомшу люстрировалиСледует отметить, что во время досудебного расследования будут детально исследованы все обстоятельства этого происшествия. В частности, проверена информация свидетелей о возможной причастности к совершенному преступлению действующих работников милиции.

Расследование данного уголовного производства проводит следственный отдел прокуратуры города Киева. Его ход находится на личном контроле начальника столичной прокуратуры.