В Киеве с 5:00 началась обработка мостов, дорог и улиц противогололедными материалами

Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

На рассвете в Киеве начало снежить. Заблаговременно, еще в 05:00 утра, спецтехника предприятий КК «Киевавтодор» была расположена на исходных позициях, а на мостах, путепроводах, спусках и подъемах была проведена обработка противогололедными материалами.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

С 06:15 продолжается обработка дорог и улиц столицы посыпальными материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта.

Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.