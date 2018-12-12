В Киеве с 5:00 началась обработка мостов, дорог и улиц противогололедными материалами
11:11, 12 декабря 2018Киев
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Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.
Фото kyivcity.gov.ua
На рассвете в Киеве начало снежить. Заблаговременно, еще в 05:00 утра, спецтехника предприятий КК «Киевавтодор» была расположена на исходных позициях, а на мостах, путепроводах, спусках и подъемах была проведена обработка противогололедными материалами.
Об этом сообщили в коммунальной корпорации.
С 06:15 продолжается обработка дорог и улиц столицы посыпальными материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта.
Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.
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