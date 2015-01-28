Киевсовет поддержал заявление Рады о признании России страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением выступил в начале пленарного заседания Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко.

Решение поддержали 105 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.

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Киевсовет утвердил заявление о поддержке обращения ВР к ООН и другим международным институтам, в котором говорится, что в последние недели «мы стали свидетелями значительного усиления террористических действий так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые привели к потерям среди гражданского населения в Волновахе и Донецке, Мариуполе и Дебальцево».

Также в заявлении отмечается, что «тысячи киевлян защищают нашу страну в рядах ВСУ и МВД, СБУ, пограничной службы и добровольческих батальонов. Также тысячи волонтеров круглосуточно отдают свои силы для помощи бойцам АТО и пострадавшим мирным гражданам».

Киевская городская власть обращается ко всем киевлянам, общинам городов-побратимов, всей украинской и международной общественности поддержать действия украинских властей, направленные на установление мира в Украине и наказания виновных, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.