Зоозащитники призывают закрыть в Киеве незаконный дельфинарий

Представители зоозащитных организаций подчеркивают необходимость прекратить деятельность дельфинария «Немо» в столице, постановления о прекращении деятельности которого вынесли уже два суда.

Об этом представители зоозащитных организаций объявили на пресс-конференции в УНИАН.

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины (АЗОУ) Ася Серпинская отметила, что Киевский эколого-культурный центр и АЗОУ обратились к мэру Киева Виталию Кличко по поводу этого дельфинария.

В обращении отмечается, что 2 июля 2012 года Одесский окружной административный суд запретил киевскому дельфинарию «Немо» предоставлять культурно-развлекательные услуги.

2 июля 2014 года Высший хозяйственный суд Украины вынес решение о сносе самовольной постройки на проспекте Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева, которая эксплуатируется под дельфинарий «Немо».

Читайте такжеВ Одесском дельфинарии родился дельфиненок

Оба эти судебные решения, подчеркнула Серпинская, до сих пор не выполнены. «Администрация киевского дельфинария «Немо» нагло не выполняет решения двух судов, дельфинарий продолжает незаконно работать. Киев наполнен незаконной рекламой данного дельфинария, его посетители ставят под угрозу свое здоровье и жизнь, дельфины подвергаются жестокому обращению», - говорится в обращении.

Отмечается, что этот дельфинарий, как и большинство построенных за последнее время, построен «с нарушениями законодательства, самовольно, путем самозахвата земельного участка».

«Этот дельфинарий не имеет полного пакета документов на право собственности на дельфинов, документов об их происхождении, ветеринарных и санитарных справок», - говорится в обращении, которое объявила Серпинская.

Кроме того, добавила она, в дельфинарии не выдерживается ни необходимый объем воды, требуемый в расчете на одно животное, ни режим водообмена, гидрохимические показатели (физические параметры воды и воздуха).

Серпинская подчеркнула, что ряд стран мира уже запретили дельфинарии, как заведения, которые не соответствуют жизненным потребностям дельфинов.

«Ассоциация зоозащитных организаций Украины и Киевский эколого-культурный центр требуют объяснить общественности, почему на территории города игнорируются решения сразу двух судов Украины, и разобраться, кто продолжает крышевать незаконный бизнес с дельфинами в городе Киев», - отмечается в обращении.

В свою очередь, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подчеркнул, что сонарные волны, за счет которых ориентируются дельфины, отражаясь от плоских стен дельфинария, причиняют дельфинам боль. Кроме того, дельфины постоянно находятся в условиях стресса, их эксплуатируют, отмечают зоозащитники. От хлора, которым очищают воду в дельфинарии, у дельфинов ухудшается зрение и страдает кожа. Также, поскольку в природе дельфины плавают родственными группами, в неволе они страдают от одиночества, скуки и монотонности. Кроме того, в природе дельфины в течение суток преодолевают 160 км и ныряют на глубину до 200 метров. Ни один дельфинарий не способен обеспечить им таких возможностей, отмечают зоозащитники.

Читайте такжеВ Киеве впервые в Европе родился морской котик

Они отмечают, что в природе дельфин-афалина живет 25-30 лет, а в неволе - 3-5 лет. При этом, в неволе они крайне редко размножаются.

По словам Борейко, дельфинарий опасен не только для животных, но и для людей. «В любой момент место, куда приходит огромное количество женщин с детьми, может обвалиться, может произойти пожар. Люди просто могут там во время купания наглотаться различных болезнетворных микробов, так как эта организация действует в Киеве полностью незаконно», - сказал он.

«Архитектурная инспекция нам прямо ответила, что данный дельфинарий... разрешение на выполнение строительных работ не выдавалось, в эксплуатацию объект Инспекцией не принимался», - отметил Борейко.

Также, по его словам, «санстанция приезжает, находит незаконное существование данного дельфинария, опломбирует первый раз в 2011 году, второй раз - в 2012 году». «Директор дельфинария приходит, срывает пломбы и продолжает работать. Инспекция пишет, что «мы несколько раз закрыли, а пломбы были сорваны, поэтому мы обратились в Голосеевскую прокуратуру», - сказал Борейко, демонстрируя документы.

Он также отметил, что есть решение Государственной экологической инспекции от 2010 года. Государственная экологическая инспекция пишет, что «мы вынесли решение, опломбировали, директора несколько раз штрафовали, но мы ничего сделать не можем, потому что дирекция не выполняет наши решения», - сказал зоозащитник.

УНИАН обратился за комментарием в дельфинарий по поводу озвученной зоозащитниками информации, однако в Отделе рекламы и PR посоветовали направлять вопросы в письменном виде по электронной почте.