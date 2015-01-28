В феврале подорожает проезд в киевском транспорте
15:38, 28 января 2015Киев
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Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева будут повышены в середине февраля, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов.
Непосредственную дату повышения цен определят сами перевозчики / УНИАН
«Приблизительно в середине февраля», – сообщил он журналистам в среду в кулуарах Киевсовета.
По его словам, соответствующее распоряжение КГГА будет подписано в первых числах февраля, однако непосредственно дату повышения тарифов определят сами перевозчики, пишет Forbes.
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«Мы дадим какое-то время киевлянам, чтобы люди привыкли», – пояснил он.
Напомним, согласно проекту распоряжения, обнародованному на сайте КГГА, стоимость одной поездки в метро планируется увеличить с 2,0 до 4,0 грн, в автобусе, троллейбусе, трамвае – с 1,50 до 3,0 грн.
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