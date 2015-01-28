В феврале подорожает проезд в киевском транспорте

«Приблизительно в середине февраля», – сообщил он журналистам в среду в кулуарах Киевсовета.

По его словам, соответствующее распоряжение КГГА будет подписано в первых числах февраля, однако непосредственно дату повышения тарифов определят сами перевозчики, пишет Forbes.

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«Мы дадим какое-то время киевлянам, чтобы люди привыкли», – пояснил он.

Напомним, согласно проекту распоряжения, обнародованному на сайте КГГА, стоимость одной поездки в метро планируется увеличить с 2,0 до 4,0 грн, в автобусе, троллейбусе, трамвае – с 1,50 до 3,0 грн.