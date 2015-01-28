Поджог кинотеатра "Жовтень": уголовное дело против двух подозреваемых направили в суд

Прокуратура Подольского района Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух студентов 20-ти и 24-х лет, которых подозревают в поджоге столичного кинотеатра «Жовтень».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что 29 октября прошлого года эти молодые люди, пытаясь сорвать показ киноленты, запустили в помещении кинотеатра файеры, что в последующем привело к масштабному пожару всего здания, говорится в сообщении.

Следствием установлено, что преступление было совершено из хулиганских мотивов. Свою вину подозреваемые признают полностью, сообщили в прокуратуре.

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Как отмечается, студентов будут судить по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт процессуальным руководителем по уголовному производству уже направлен в Голосеевский райсуд столицы для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2014 года в кинотеатре «Жовтень» на Подоле возник пожар, ликвидация которого длилась пять часов. Здание кинотеатра получило значительные повреждения.

По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находятся под домашним арестом.