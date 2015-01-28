Власти Киева не будут отменять льготы на проезд до лета

Льготы на проезд в общественном транспорте Киева еще некоторое время останутся без изменений, несмотря на повышение стоимости проезда.

Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, сообщает корреспондент LB.ua.

"До 1 июня ничего не поменяется", - сказал Никонов, комментируя льготы на проезд в общественном транспорте.

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"В будущем мы планируем оставить льготы только пенсионерам, 50% от стоимости проезда для студентов и школьников, для пострадавших от Чернобыльской аварии и некоторых других групп населения. А в целом это будут больше адресные дотации", - сказал Никонов.

Напомним, с середины февраля в Киеве вдвое подорожает проезд в коммунальном транспорте: в метро - с 2 до 4 грн, в наземном транспорте - с 1,5 до 3 гривен. Точная дата введения новых тарифов еще не озвучена.