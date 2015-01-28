Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2015 год

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 85 депутатов из 109, зарегистрированных в сессионном зале.

Доработанный проект бюджета представил депутатскому корпусу начальник Департамента финансов КГГА Владимир Репик.

В разделе доходов отмечается, что поступления общего фонда бюджета Киева составят 20 722 814,8 тыс. грн, специального фонда - 1 492 397,2 тыс. грн, в том числе бюджета развития 665 000,0 тыс. грн .

Согласно документу, расходы общего фонда бюджета Киева утверждены в объеме 17 423 519,0 тыс. грн, расходы специального фонда – 2 877 940,0 тыс. грн.

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В разделе поступлений городского бюджета ожидается, в частности, что налоговые поступления составят 12 202 379 грн, в том числе налог на имущество – 2 522 000 грн (налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, – 50 тыс. грн; земельный налог – 770 400 грн; арендная плата – 1 562 400 грн с юридических лиц и 26 400 грн с физических лиц; транспортный налог – 72 тыс.; сбор за парковку 55 тыс. грн; туристический сбор – 9 810 грн; единый налог – 1 300 тыс. грн). Неналоговые поступления в бюджете города прогнозируют в объеме 1 097 018 грн.

По информации председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Странникова, в бюджете города предусмотрены расходы: на здравоохранение – 3 млрд 566 млн. грн; на социальную защиту – 3 млрд 557 млн. грн; на обслуживание долга – 1 млрд 964 млн. грн; на государственное управление - 577 млн. грн; культуру и искусство - 628 млн. грн; на жилищно-коммунальное хозяйство - 543 млн. грн; на транспорт и связь - 962 млн. грн; на образование – 5 млрд 190 млн. грн (учитывая субвенцию из госбюджета).

Официальные трансферты составят 8 215 414,8 грн – госсубвенция. В том числе образовательная субвенция – 2 058 250,6 грн; медицинская – 2 962 252,8 грн.

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На закупку лекарств и расходных материалов для заведений здравоохранения госсубвенцией предусмотрено 1 263,7 грн, на обеспечение предоставления скорой медпомощи – 6 531,9 грн.

Целевые фонды в поступлениях бюджета составляют 217 900 грн, паевое участие владельцев временных сооружений – 75 тыс. грн; от размещения рекламы – 125 900 грн.

Как сообщал УНИАН, 23 января Киевсовет принял к рассмотрению первую редакцию проекта бюджета Киева на 2015 г., наработанную исполнительным органом Киевсовета – КГГА, с объемом поступлений 22 159 112,0 тыс. грн, расходы были определены в сумме 20 245 359,0 тыс. грн.