Киевсовет отменил льготы на землю для УПЦ Московского патриархата

Киевский городской совет отменил для Украинской православной церкви Московского патриархата льготную ставку налога за землю.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое предложение депутатов Киевсовета Александра Семененко и Александра Харченко проголосовали при принятии бюджета столицы на 2015 год 78 депутатов.

Своим решениям Киевсовет исключил УПЦ МП из перечня религиозных конфессий, которым предоставляются льготы по оплате данного налога.

В частности, как отметил Семененко, объясняя свое предложение: «Мы прекрасно понимаем позицию церкви Московского патриархата, которая выступает против Украины, а также поддерживает ЛНР и ДНР». В свою очередь Харченко добавил, что священники УПЦ МП в зоне АТО ведут антиукраинскую пропаганду, а также отказываются отпевать погибших воинов, которые отстаивали единство страны.

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Мэр Киева, председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко уже заявил, что считает решение Киевсовета об отмене льготной ставки налога на землю для Украинской православной церкви Московского патриархата неконституционным.

"Я понимаю, что существует эмоциональная составляющая. Мы понимаем, что Украина находится в экстремальных условиях, и очень многие принимают решения, руководствуясь эмоциями. Сегодня депутаты приняли решение по процентной ставке на землю и недвижимость... За это решение (лишение льгот УПЦ МП - УНИАН) я не голосовал. Оно не имеет своей правовой силы, поскольку нарушает Конституцию", - сказал Кличко.

По его словам, в соответствии с регламентом Киевсовета, мэр может внести на протяжении 5 дней замечание к решению, а депутаты должны его пересмотреть.