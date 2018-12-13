Коммунальщики вторые сутки убирают Киев от снега с помощью 363 единиц техники – КГГА

«Киевавтодор» продолжает работать в усиленном круглосуточном режиме уборки улиц из-за того, что снег в столице не прекращается.

Сегодня ночью, 13 декабря, коммунальная корпорация «Киевавтодор» продолжила работу по уборке улиц и дорог Киева. Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 363 единицы снегоуборочной техники и 73 бригады по ручной уборке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА сообщили, что «Киевавтодор» продолжает работать в усиленном круглосуточном режиме уборки улиц из-за того, что снег в столице не прекращается. Так, сегодня ночью на уборку столичных улиц от снега вышли колонны специальной техники «Киевавтодора». Всего к ликвидации последствий непогоды коммунальщики привлекли 363 единицы снегоуборочной техники и 73 бригады работников.

«Этой ночью на улицы Киева вышли колонны спецтехники. Это позволяет более эффективно убирать дороги от снега. Особое внимание мы уделяем и расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта», – отметил руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев.

По его словам, коммунальщикам удалось обеспечить эффективное снегоочистки проезжих частей магистральных улиц. Это удалось благодаря работе больших и малых колонн снегоуборочной техники, которые работали во всех районах города.

Сообщается, что к утру коммунальщики завершили очистку от снега магистральных улиц городского и районного значения. Сейчас продолжаются работы на улицах местного значения. В частности, особое внимание коммунальщики уделили уборке тротуаров, подходов к подземных и наземных переходов, лестничных маршей и остановок общественного транспорта. За то, что снегопады в столице не прекращаются в течение почти полутора суток, «Киевавтодор» осуществляет очистку улиц в круглосуточном режиме, подытожили в КГГА.