Кличко поблагодарил коммунальщиков за круглосуточную уборку города во время непогоды

Также Виталий Кличко призвал столичных водителей по возможности не выезжать в город на личных авто и пользоваться общественным транспортом.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил коммунальщиков за круглосуточную работу по уборке столицы во время непогоды и призвал все службы города не расслабляться. Об этом Кличко заявил во время открытия утреннего заседания Киевсовета.

"Хочу поблагодарить коммунальные службы, у которых очень напряженная пора. В столице не утихают снегопады. Но город должным образом убирают, коммунальный общественный транспорт весь на маршрутах", - сказал мэр.

Так, по его словам, этой ночью на уборку столичных улиц от снега вышли колонны специальной техники «Киевавтодора». Круглосуточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы во время непогоды, на улицах города работает около 400 единиц спецтехники. В том числе - бригады по ручной уборке.

"И я обращаюсь ко всем комунальным службам – не расслабляться. По прогнозам, осадки продолжатся еще и сегодня, и завтра. В столице ожидается до 20 см снега, - отметил мэр. - Также акцентирую внимание на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта", - добавил он.

Вместе с тем, Виталий Кличко призвал столичных водителей по возможности не выезжать в город на личных авто и пользоваться общественным транспортом.