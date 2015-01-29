В Киеве на Сырце строят высотку вокруг фонарного столба - СМИ

Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил киевлянин Николай Конопленко, пишет Наш Киев.

«Вот так застройщики застраивают наш любимый Киев! И при этом цинично прикрываются патриотизмом! (внимание на желто-голубой забор). Да, вы не ошиблись - это первый в мире дом, который построен вокруг фонарного столба!», - пишет Николай Конопленко.

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При этом, он отмечает что жилой комплекс «Молодежная инициатива» строится с нарушениями законодательства и правил безопасности.

«Я не буду долго рассказывать, … что изначально это чудо строительства в столице "европейской" Украины оформили как реконструкцию частного жилого дома. О том, что на этом склоне с подземными водами и близостью (50 метров) к железнодорожной ветке нельзя возводить более 4-этажных строений», - подчеркнул Николай Конопленко.