В Киеве на Сырце строят высотку вокруг фонарного столба - СМИ
На улице Степана Руданского, 3А, что за Сырецким парком, новый 26-этажный дом строят вокруг обычного фонарного столба.
Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил киевлянин Николай Конопленко, пишет Наш Киев.
«Вот так застройщики застраивают наш любимый Киев! И при этом цинично прикрываются патриотизмом! (внимание на желто-голубой забор). Да, вы не ошиблись - это первый в мире дом, который построен вокруг фонарного столба!», - пишет Николай Конопленко.
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При этом, он отмечает что жилой комплекс «Молодежная инициатива» строится с нарушениями законодательства и правил безопасности.
«Я не буду долго рассказывать, … что изначально это чудо строительства в столице "европейской" Украины оформили как реконструкцию частного жилого дома. О том, что на этом склоне с подземными водами и близостью (50 метров) к железнодорожной ветке нельзя возводить более 4-этажных строений», - подчеркнул Николай Конопленко.