Кличко: принятый Киевсоветом бюджет на 2019 год на 5 миллиардов больше, чем нынешний

По словам Виталия Кличко, у города есть потенциал, чтобы еще увеличить поступления в столичный бюджет.

Принятый бюджет на 2019-й год - это сбалансированная смета для дальнейшего развития столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета.

Предложенный проект бюджета города Киева на следующий год поддержали 87 депутатов Киевсовета. Мэр отметил, что смета столицы на 2019-й год составит свыше 57 млрд гривень - на 5 миллиардов больше, чем нынешний.

«Этот документ очень важен для дальнейшего развития нашего города. В нем учтены интересы каждого жителя столицы. И мне приятно отметить, что из года в год смета Киева увеличивается. Эти средства мы направляем на медицину, образование, социальную защиту, развитие инфраструктуры, реформирование системы ЖКХ», - заявил Кличко.

Мэр столицы поблагодарил всех депутатов Киевсовета и руководителей департаментов КГГА за эффективную работу над проектом бюджета. По его словам, у города еще есть потенциал, чтобы еще увеличить поступления в столичный бюджет.

«У нас есть много направлений для увеличения поступлений в бюджет. Это, например, - увеличение поступлений от туристических сборов, и от внедрения цивилизованной системы парковки, и от прозрачных конкурсов на размещение торговых точек», - подчеркнул мэр.

Традиционно больше всего средств запланировано направить на сферу образования. Финансирование этой отрасли предусмотрено на уровне 17,9 млрд грн. На здравоохранение запланировано направить – 10,7 млрд грн, на социальную защиту киевлян – 8,8 млрд грн, на транспортную инфраструктуру – 6,9 млрд грн, на жилищно-коммунальное хозяйство – 5,5 млрд.