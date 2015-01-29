​Кличко отменил решение Киевсовета о лишении льгот УПЦ МП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

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"Не может быть привилегий или ограничений по признакам религиозных и других убеждений. К тому же, когда сегодня в обществе и так напряжение, мы не должны создавать оснований для раскола по признакам национальности, языка или религии", - сказал мэр Киева.

Он отметил, что как городской глава уже подписал проект решения об отмене этой дискриминационной нормы.

Напомним, вчера депутаты Киевсовета своим решением лишили УПЦ МП льготной ставки налога на недвижимость.