В Киеве врачи требовали у инвалида 50 тысяч гривен взятки за подтверждение инвалидности

14:52, 29 января 2015
Киев
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В Киеве двое врачей требовали у инвалида 50 тыс грн взятки за подтверждение инвалидности.

Фото: УНИАН

В Киеве разоблачены председатель столичной травматологической медико-социальной экспертной комиссии и хирург «консультативно-диагностического центра», которые требовали 50 тысяч гривен взятки от инвалида второй группы за предоставление ему бессрочной инвалидности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, досудебное следствие, которое находится на контроле прокуратуры города Киева, продолжается.

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