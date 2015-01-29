В Киеве врачи требовали у инвалида 50 тысяч гривен взятки за подтверждение инвалидности

В Киеве разоблачены председатель столичной травматологической медико-социальной экспертной комиссии и хирург «консультативно-диагностического центра», которые требовали 50 тысяч гривен взятки от инвалида второй группы за предоставление ему бессрочной инвалидности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, досудебное следствие, которое находится на контроле прокуратуры города Киева, продолжается.