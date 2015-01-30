Вчера в Киеве застрелили офицера ВСУ





Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы киевской милиции Юлия Мусташ.

По ее словам, «известно предварительно, что потерпевший погиб от огнестрельного ранения”.

”Потерпевший был военнослужащим, слушателем Национального университета ВСУ. Сейчас сотрудники Соломенского райуправления милиции занимаются поиском свидетелей преступления, но нам пока неизвестно, что он делал в том доме, куда он направлялся, и неизвестно пока, откуда был выстрел”, - отметила Мусташ

Вместе с тем корреспонденту УНИАН из компетентных источников в Минобороны стали известны некоторые подробности преступления.

Читайте такжеВ Северодонецке убили милиционераПо данным собеседника агентства, преступление произошло около 19.30 на улице Машиностроительная, 24. «Офицер (майор) ВСУ, имевший при себе значительную сумму денег, подвергся нападению с применением огнестрельного оружия. Потерпевший на момент преступления был в гражданском. Убегая от преследования, он начал стучать в двери квартир дома на Машиностроительной, 24. Он успел сказать жителям одной из квартир, что он ранен, и попросил вызвать «скорую». Однако когда врачи прибыли, потерпевший уже умер от ранений», - рассказал источник в Минобороны.