На площади в Киеве археологи нашли исторические артефакты

02:37, 31 января 2015
Киев
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Археологи нашли в почве Почтовой площади возможные остатки пристани, якорь судна, старинные монеты, а также крестик и другие вещи

BBC Украина

Среди первых находок на Почтовой площади - возможные остатки пристани, якорь судна, старинные монеты, крестик и другие вещи, которые помогут историкам воссоздать жизнь города во времена средневековья, передает ВВС Украина.

О работе археологов рассказывает научный сотрудник Центра археологии Киева Сергей Тараненко.

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