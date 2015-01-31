На площади в Киеве археологи нашли исторические артефакты
02:37, 31 января 2015Киев
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Археологи нашли в почве Почтовой площади возможные остатки пристани, якорь судна, старинные монеты, а также крестик и другие вещи
На площади в Киеве археологи нашли исторические артефакты / BBC Украина
Среди первых находок на Почтовой площади - возможные остатки пристани, якорь судна, старинные монеты, крестик и другие вещи, которые помогут историкам воссоздать жизнь города во времена средневековья, передает ВВС Украина.
О работе археологов рассказывает научный сотрудник Центра археологии Киева Сергей Тараненко.
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