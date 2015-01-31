В Киеве во время акции протеста похитили бойца батальона «Айдар»

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, Козуба посадили в микроавтобус и отвезли в неизвестном направлении.

"Мужчину удерживали в машине несколько часов. По словам потерпевшего, его держали связанным, били и истязали. Сейчас мужчина находится в больнице", - отметили в МВД.

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По заявлению бойца начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного двумя статьями 127 (истязание) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ сообщили, что якобы добровольческий батальон "Айдар" собираются расформировать.

30 января бойцы добровольческого батальона “Айдар” пикетировали Министерство обороны.

В тот же день в пресс-службе Минобороны заявили, что организационные изменения, происходящие в батальоне «Айдар», никоим образом не будут касаться личного состава подразделения.