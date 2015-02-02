На въезде в Киев усилят блокпосты
В ближайшее время будут усилены блокпосты на въезде в город Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Александр Терещук.
«Мы договорились с Киевской городской администрацией о том, что мы усиливаем блокпосты на въезде в город Киев. Таких блокпостов восемь», - сказал Терещук.
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По его словам, на блокпостах построят «небольшие сооружения», которые будут защищать личный состав правоохранителей от пуль и гранат. «Будет стоять несколько плит, которые будут защищать работников милиции, там и снайперы будут находиться, потому что ситуация неординарная».
В свою очередь заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что основная часть этих сооружений будет готова уже в течение 7-15 дней.
Напомним, в мае вокруг Киева установили 9 блокпостов с целью недопущения экстремистов в столицу.