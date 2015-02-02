Проезд в столичных маршрутках подорожает до 6 гривень - СМИ

КГГА разрешила ряду транспортных компаний, работающих в столице, повысить тарифы на проезд.

Об этом пишет "Сегодня".

По информации издания, вслед за компанией "Союз-авто", поднять цены в маршрутках собрались и другие перевозчики. Документы на согласование повышенных тарифов уже подали более десятка компаний, и многие уже получил на это добро от власти.

Отмечается, что уже на этой неделе тарифы на проезд вырастут на маршрутах №242 (ул. Индустриальная - метро "Лесная") и №496 (больница "Феофания" - метро "Лукьяновская"), которые обслуживает ООО "Ярославь-Авто". Как заявил перевозчик, сначала цены с нынешних 4 грн повысят до 5 грн, а позже - и до 6 грн. Всего компания обслуживает 20 маршрутов, и на всех пассажирам придется платить больше.

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"На первом этапе мы поднимаем цены на двух маршрутах, и пока не до 6 грн, а до 5. На следующей неделе - еще на трех. И так, постепенно, в течение месяца, доведем до экономически обоснованной цены на других. До марта все маршруты выйдут с новыми тарифами. Маршруты с максимальным расстоянием будут стоить 6 грн, немного короче - 5-5,50 грн, а короткие - 4,5 грн. По 6 грн будут стоить те маршруты, которые проезжают расстояние около 30 км. У нас таких три", - рассказал нам директор компании Игорь Гусак.

Крупные перевозчики: "Кийтранс-2005", "Универсал-транс", ООО "Авен-Езер" и т.п. тоже говорят, что согласовали в КГГА повышение цен.

Все говорят, что понимают пассажиров, которым теперь больше приходится платить и за коммуналку , и за продукты. Но выхода другого не видят: за последнее время очень подорожали импортные запчасти, комплектующие для машин, выросла цена бензина. Например, автобус стоит $ 50 тыс., но в гривнах теперь это два раза дороже, чем полгода назад.

По словам председателя ассоциации частных перевозчиков "Столица" Валерия Липецкого, всего в Киеве работают более 30 частников, которые занимаются пассажирскими перевозками.

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"В конце прошлой недели состоялось большое собрание перевозчиков, где обсуждался вопрос повышения тарифов. Насколько я знаю, уже около 10 перевозчиков подали в КГГА документы с расчетами, чтобы согласовать новые тарифы. Некоторые - еще в декабре прошлого года. Те перевозчики, которые еще не подавали в КГГА расчеты, будут это делать в ближайшее время. Думаю, в течение февраля тарифы повысятся у всех, но до какого уровня, определяет сам предприниматель. Тарифы будут разными - в зависимости от длины маршрута, расходов и других факторов", - сказал Валерий Липецкий.

Некоторые перевозчики признаются, что ждут повышения тарифов в метро и "Киевпастрансе" (намечено на середину февраля - Авт.), чтобы повысить расценки в своих маршрутках вместе с ними.

Большинство киевлян считает, что 6 грн для маршрутки - очень дорого.

"Хорошо, если ездить станет комфортнее, но сервис в маршрутках лучше не станет! Почему они не показывают народу свои расчеты? Сколько в день зарабатывают, и какие у них расходы. Они жалуются на убытки, но маршруты еще никто не закрыл ", - говорит киевлянин Александр Захаров.