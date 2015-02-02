В Киеве при входе на станции метро установят металлоискатели

В ближайшее время в киевском метрополитене при входе на станции будут установлены металлоискатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Начальник ГУ МВД Украины в г. Киев Александр Терещук.

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«В ближайшее время такие рамки будут. Там не рамки, там другие сооружения, техника идет вперед», - заявил он.

Также Терещук сообщил об усилении патрулирования города. «Если в Киеве у нас обычно 1,5 тыс. личного состава, то сегодня 2,5 тыс. личного состава заступает, в том числе в метрополитене», - сказал он.

Кроме того, к охране общественного порядка привлекается общественность, поскольку работников милиции не хватает, отметил Начальник ГУ МВД Украины в Киеве.