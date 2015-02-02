Систему гражданской защиты в Киеве перевели в состояние повышенной готовности

В Киеве система гражданской защиты переведена в состояние повышенной готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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«Система гражданской защиты города переведена в состояние повышенной готовности», - сказал он. По словам Пантелеева, создана оперативная группа для реагирования на чрезвычайные ситуации, в которую вошли 82 человека и более 20 единиц техники.

Также в Киеве создан оперативный штаб под руководством председателя городской администрации, который координирует работу подразделений КГГА.

Пантелеев сообщил, что в режиме тренировки отработаны возможные ситуации в метрополитене. Такие тренировки будут постоянными.

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По его словам, проводится работа по обследованию бомбоубежищ и помещений, которые могут быть использованы для защиты населения.

«С сегодняшнего дня начата проверка всех укрытий и убежищ по городу Киеву», - сообщил и. о. начальника ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос об установлении по Киеву указателей, где именно находятся эти укрытия.