Количество разбойных нападений и краж в Киеве увеличилось в два раза

Количество преступлений, совершенных в январе в Киеве, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Александр Терещук.

“Если посмотреть на сегодняшний день по разбойным нападениям и проанализировать аналогичный период в прошлом году, то вдвое увеличилось количество совершенных преступлений и разбойных нападений”, - сказал Терещук.

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Также, по его словам, увеличились кражи имущества.

В то же время Терещук отметил, что значительное количество преступлений раскрыто. Так, Терещук сообщил, что за январь совершено 12 убийств, из которых 9 раскрыты, и преступники находятся в изоляторе временного содержания. По трем другим убийствам милиция работает и уже установлены причастные к совершению преступлений.

Терещук также выразил обеспокоенность незаконным хранением оружия гражданами в городе Киеве. “Если посмотреть за такой же период прошлого года, нами тогда было выявлено 6 единиц оружия, на сегодняшний день изъято за месяц 50 единиц незаконного оружия. Это много”, - сказал Терещук.