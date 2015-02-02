В КГГА заверили, что вода в Бортничах снова стала пригодной для питья

Вода в микрорайоне Бортничи отвечает требованиям и пригодна для использования, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как информирует ПАО «АК «Киевводоканал», 1 февраля соответствующими службами принято решение о снятии запрета на использование водопроводной водой в микрорайоне Бортничи для питья, приготовления пищи, мытья посуды и купания.

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После проведенных профилактических мероприятий и подтверждения в течение длительного времени отсутствия отклонений в результатах анализов, вода полностью отвечает всем требованиям и нормативам Государственных санитарных правил и норм.

Предприятие обращается к учреждениям дошкольного образования и школам, которые были закрыты на период промывки и дезинфекции водопроводных сетей, с просьбой перед началом работы сливать воду из крана в течение 30 минут.

Кроме того, «Киевводоканал» просит жителей жилого массива Бортничи посодействовать работникам общества, которые совместно с представителями жилищно-эксплуатационной организации будут проводить работу по проверке показателей квартирных счетчиков для урегулирования ситуации с расчетами за услуги водоснабжения и водоотвода в январе 2015 года.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Киева Олег Рубан 13 января заявлял, что в водопровод микрорайона Бортничей попали канализационные стоки, из-за чего показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз.

Первые потерпевшие с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 4 января, но это были единичные случаи. Вспышка болезни началась 9 января, когда за один день были госпитализированы с одинаковыми симптомами сразу 6 жителей микрорайона Бортничи.

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По состоянию на вечер 15 января, по данным СЭС, за медицинской помощью обратились 128 жителей микрорайона Бортничи, из них 104 ребенка, в которых обнаружена острая кишечная инфекция.

В Бортничах был проведен ряд мероприятий по очистке и обеззараживанию системы водоснабжения, а также мобильным оборудованием очищена вода в артезианских скважинах.

26 января ПАО «Киевводоканал» заявил, что за последние 5 суток питьевая вода в водопроводных сетях микрорайона Бортничи по бактериологическим и микробиологическим показателям полностью отвечает санитарным требованиям Украины.