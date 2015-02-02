Сотни киевлян пришли на Майдан почтить память Кузьмы "Скрябина" (фото)

В память об Андрее Кузьменко, лидера группы «Скрябин» известного как Кузьма, на Майдане Независимости в Киеве собрались несколько сотен людей.

Они несут под стелу цветы, свечи и портреты певца, передает Громадське.

Кузьма погиб сегодня утром в ДТП в Днепропетровской области. Авто певца столкнулось с грузовиком.

Сожаление по поводу гибели Кузьменко выразил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня погиб Андрей Кузьменко... Жаль каждого, кто погибает, но вместе с Кузьмой мы будто потеряли частицу сердца», - написал он в Твиттере.