Сотни киевлян пришли на Майдан почтить память Кузьмы "Скрябина" (фото)
19:10, 02 февраля 2015Киев
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Люди несут под стелу Независимости цветы, свечи и портреты певца.
Сотни киевлян пришли на Площадь почтить память Кузьмы "Скрябина" / @irzja_stelmakh
В память об Андрее Кузьменко, лидера группы «Скрябин» известного как Кузьма, на Майдане Независимости в Киеве собрались несколько сотен людей.
Они несут под стелу цветы, свечи и портреты певца, передает Громадське.
@JuMistress
@JuMistress
@JuMistress
Вечная память, Кузьма. #Майданpic.twitter.com/PbzPb0bzkc
- Ірця Стельмах (@irzja_stelmakh) February 2, 2015
Кузьма погиб сегодня утром в ДТП в Днепропетровской области. Авто певца столкнулось с грузовиком.
Сожаление по поводу гибели Кузьменко выразил сегодня президент Украины Петр Порошенко.
«Сегодня погиб Андрей Кузьменко... Жаль каждого, кто погибает, но вместе с Кузьмой мы будто потеряли частицу сердца», - написал он в Твиттере.
По всей Украине организовывают уличные вечера памяти Кузьмы Скрябина
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