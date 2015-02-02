Сотни киевлян пришли на Майдан почтить память Кузьмы "Скрябина" (фото)

19:10, 02 февраля 2015
Киев
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Люди несут под стелу Независимости цветы, свечи и портреты певца.

@irzja_stelmakh

В память об Андрее Кузьменко, лидера группы «Скрябин» известного как Кузьма, на Майдане Независимости в Киеве собрались несколько сотен людей.

Они несут под стелу цветы, свечи и портреты певца, передает Громадське.

@JuMistress
@JuMistress
@JuMistress

Кузьма погиб сегодня утром в ДТП в Днепропетровской области. Авто певца столкнулось с грузовиком.

Сожаление по поводу гибели Кузьменко выразил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня погиб Андрей Кузьменко... Жаль каждого, кто погибает, но вместе с Кузьмой мы будто потеряли частицу сердца», - написал он в Твиттере.

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