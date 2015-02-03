В Киеве открылись уроки крымскотатарского языка для детей
09:02, 03 февраля 2015Киев
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В Киеве начались уроки крымскотатарского языка для детей.
Детей будут учить крымскотатарскому / Фото: УНИАН
Об этом сообщает Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в Facebook.
"Программу по изучению крымскотатарского и украинского языков внедряют Киевская городская государственная администрация, центр семьи «Семейный дом» в рамках сотрудничества с Центром крымскотатарского детского творчества при поддержке Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ Симферополе ликвидировали главную крымскотатарскую библиотекуЗанятия будут проходить каждую субботу, начиная с 12:00, в Киевском городском центре семьи «Родинний дім» (по адресу ул. Салютная, 11-А).
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