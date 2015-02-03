Ученики младших классов в Киеве будут питаться бесплатно уже с 4 февраля

Ученики 1-4 классов столичных учебных заведений коммунальной собственности, а также ученики 1-11 классов льготных категорий будут питаться бесплатно. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, бесплатным питанием будут обеспечены ученики 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений, ученики 1-11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей из малообеспеченных семей, которые получают помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», а также дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.

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По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко, на обеспечение питания учеников 1-4 классов, которые раньше финансировались за счет средств государственного бюджета, а теперь – из городского, киевская городская власть выделила 110 млн грн по соответствующему поручению городского головы.

«Таким образом, начиная с 4 февраля, все ученики младшей школы будут обеспечены бесплатными горячими завтраками», – заверила она.

Старостенко также заметила, что все руководители районных управлений образования уже получили поручение срочно разработать двухнедельное меню.

Напомним, в связи с принятием нового бюджета на 2015 год, которым финансирование питания школьников передано в ведание городской власти, в Киеве с января 2015 г. бесплатное питание в школах было отменено.

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Это вызвало возмущение со стороны родителей учеников, и 28 января Киевсовет утвердил бюджет столицы на текущий год, в котором выделил 110 млн грн на питание учеников 1-4 классов.

КГГА также сообщила, что в январе 2015 года в общеобразовательных учебных заведениях было организовано бесплатное питание для 2,5 тыс. детей льготных категорий. За средства родителей в школьных столовых питались более 57 тыс. учеников.

По данным Главного управления статистики в г. Киеве, в 2014/2015 учебном году количество учеников в 506 общеобразовательных учебных заведениях столицы составляет 254,5 тыс. человек.