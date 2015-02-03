В Киеве рыбак выловил из Днепра детский рюкзак с боевыми патронами и гранатами (видео)
17:24, 03 февраля 2015Киев
4713
Опасные предметы мужчина нашел под "мостом Кирпы".
В Киеве рыбак выловил из Днепра детский рюкзак с боевыми патронами и гранатами / скриншот
Сегодня в Киеве под Дарницким железнодорожно-автомобильным мостом ("мостом Кирпы" ) на Днепровской набережной рыбак выловил из Днепра детский рюкзак с боевыми патронами и гранатами.
Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, на место происшествия прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Они дежурили на месте происшествия, пока эксперты не изъяли опасные предметы.
Читайте такжеВ центре Одессы милиция задержала мужчину с арсеналом боеприпасов
Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter