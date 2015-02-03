В Киеве рыбак выловил из Днепра детский рюкзак с боевыми патронами и гранатами (видео)

17:24, 03 февраля 2015
Киев
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Опасные предметы мужчина нашел под "мостом Кирпы".

скріншот

Сегодня в Киеве под Дарницким железнодорожно-автомобильным мостом ("мостом Кирпы" ) на Днепровской набережной рыбак выловил из Днепра детский рюкзак с боевыми патронами и гранатами.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, на место происшествия прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Они дежурили на месте происшествия, пока эксперты не изъяли опасные предметы.

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Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы

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