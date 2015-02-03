В КГГА обещают привлекать родителей к контролю за тендерами на продукты для школьных обедов

В Киеве для контроля за тендерами по закупке продуктов школьного питания будут привлекать родителей учеников.

Об этом сказала заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко на совещании по вопросам организации питания в учебных заведениях столицы, информирует пресс-служба КГГА.

Как отметила Старостенко, столичная власть усиливает прозрачность и открытость процесса соответствующих государственных закупок. Ожидается, что в результате это позволит не только избежать коррупционной составляющей в проведении тендерных закупок, но и повысить качество питания и оптимизировать использование бюджетных средств.

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«Сейчас уже начинаются процедуры конкурсных торгов по закупке продуктов питания районными управлениями образования в городе Киеве государственными администрациями. И чтобы обеспечить прозрачное и публичное проведение конкурсных торгов, а также рациональное использование средств налогоплательщиков, мы решили привлечь к этому процессу специалистов-аудиторов и независимых экспертов из числа родителей», – отметила Старостенко.

Она обратила внимание на то, что сотрудники созданного по инициативе Киевского городского головы Департамента внутреннего финансового контроля и аудита имеют право изучать всю документацию конкурсных торгов, присутствовать на заседаниях комитетов конкурсных торгов, наблюдать за процедурой и вносить свои замечания в случае выявления каких-либо нарушений.

«В то же время, к участию в комитетах по конкурсным торгам и контролю закупок мы приглашаем представителей родительских комитетов и общественных организаций. Ведь именно они являются самыми строгими судьями процесса организации питания их детей в столичных учебных заведениях», – добавила заместитель председателя КГГА.

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Напомним, в связи с принятием нового бюджета на 2015 год, которым финансирование питания школьников передано в ведение городской власти, в Киеве с января в 2015 г. бесплатное питание в школах было отменено.

Это вызвало возмущение со стороны родителей учеников, и 28 января Киевсовет утвердил бюджет столицы на текущий год, которым выделил 110 млн грн на питание учеников 1-4-х классов.

С 4 февраля ученики 1-4-х классов столичных учебных заведений коммунальной собственности, а также ученики 1-11-х классов льготных категорий будут питаться бесплатно, сообщила КГГА.