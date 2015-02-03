В Киеве создали интерактивную карту с адресами подземных укрытий в случае ЧС

В Киеве создана интерактивная карта с адресами укрытий в подземном пространстве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Как отмечается в сообщении, для укрытия населения г. Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Данный фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в случае необходимости, обеспечат свободный доступ для укрытия.

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Для удобства информирования населения, Киевская городская государственная администрация создала интерактивную карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Интерактивная карта размещена на интернет-портале Киевской городской государственной администрации и сайте ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в разделе защита населения Киева в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также с помощью специальных приложений каждый имеет возможность загрузить себе на телефон или планшет интерактивную карту с местами укрытия населения в случае возникновения ЧС.

«Служба спасения 101 отмечает, что каждый гражданин должен заранее самостоятельно позаботиться о собственной безопасности, узнав, где находится ближайшее временное убежище на случай чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в Запорожье премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Служба спасения «101» ГСЧС должна быть готова ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у людей в чрезвычайных ситуациях.

Соответствующее поручение премьер-министр дал руководству Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня в Запорожье в ходе заседания Госкомиссии по вопросам чрезвычайным ситуациям после того, как позвонил на экстренный телефонный номер «101» с вопросом, где находится ближайшее бомбоубежище, и не получил ответа.

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«Я позвонил на «101», сказал, что меня зовут Арсен, я нахожусь на проспекте Ленина, и попросил сказать, где ближайшее бомбоубежище. После чего получил ответ: мы не располагаем такой информацией, вам нужно обращаться в горисполком и так далее», - сказал Яценюк.

После чего дал поручение сформировать список из 20 вопросов, которые «может задать простой человек в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и поручил ГСЧС отработать систему ответов на вопросы о том, «где прятаться, где размещена ближайшая больница и т.д.», в таком виде, чтобы каждый житель Украины, позвонив на «101», смог получить на них исчерпывающие ответы.