Кличко анонсировал подорожание проезда в транспорте Киева уже со следующей недели
12:32, 04 февраля 2015Киев
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Одна поездка в наземном городском транспорте обойдется в 3 гривни.
Проезд в метро повысится до 4 гривень / Фото УНИАН
Тариф на проезд в столичном городском транспорте может быть повышен со следующей недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, отвечая на вопрос, с какого числа киевлянам следует ожидать введения новых тарифов на проезд.
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«Со следующей недели будет повышен проезд в наземном транспорте до 3 гривень и в метро - до 4”, - сказал Кличко.
По данным КГГА, в данное время распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте находится на регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Украины в городе Киеве.
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