Кличко анонсировал подорожание проезда в транспорте Киева уже со следующей недели

Тариф на проезд в столичном городском транспорте может быть повышен со следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, отвечая на вопрос, с какого числа киевлянам следует ожидать введения новых тарифов на проезд.

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«Со следующей недели будет повышен проезд в наземном транспорте до 3 гривень и в метро - до 4”, - сказал Кличко.

По данным КГГА, в данное время распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте находится на регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Украины в городе Киеве.