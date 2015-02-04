Кличко рассказал, как столичные власти планируют бороться с "МАФами на колесах" (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам Киевский городской голова Виталий Кличко.

Информируя о планах власти относительно наведения порядка с МАФами и другими точками торговли, мэр отметил, что в законодательстве есть пробел, касающийся торговли с автомобилей.

«Мы не имеем законного права убирать автоторговлю», - сказал он.

В то же время Кличко отметил, что городские власти пытаются привлекать к решению проблемы сотрудников Госавтоинспекции, чтобы они не разрешали парковаться таким мобильным киоскам.

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«Проконтролировать пока не можем, но будем решать вопрос на законодательном уровне. Мы подали уже законопроект и надеемся, что уже в этом месяце он будет проголосован. И мы будем иметь законные рычаги для того, чтобы таких МАФов (в автомобилях – УНИАН) не было. То есть, нам нужно законодательную базу еще к этому подвести», - сказал Кличко.

Сегодня мэр столицы проинспектировал демонтаж незаконных МАФов возле Центрального железнодорожного вокзала. В течение дня здесь уберут около 20 киосков.

Фотогалерея "Демонтаж Мафов на Вокзальной"

Мэр подчеркнул, что у столичной власти есть взаимопонимание с руководством железной дороги и вокзала в наведении порядка на территории вокруг столичного железнодорожного вокзала.

Как сообщал УНИАН, согласно решению властей столицы, договоры о функционировании МАФов, в т.ч. мобильных, будут заключаться с их владельцами только при условии наличия временного сооружения в материалах единой цифровой топографической основы территории Киева. Остальные временные сооружения будут демонтированы.

Читайте такжеВ 2014 году в Киеве демонтировано более 1,6 тыс. МАФов

По данным КГГА, в течение 2014 года в Киеве было демонтировано 1,7 тыс. МАФов, которые не имели разрешительных документов и размещались вопреки нормам законодательства. Сейчас демонтаж киосков продолжается.

Параллельно власти Киева работают над разработкой и утверждением комплексной схемы размещения МАФов с указанием конкретных мест, где имеют право стоять киоски.