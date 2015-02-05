Из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках, горожане пересаживаются на метро (фото, видео)

По состоянию на 8:50 утра, по оценкам ресурса "Яндекс.Пробки", в Киеве 10-бальные пробки. Из-за огромных пробок на дорогах столицы, киевляне, которые спешат на работу, выстраиваются в очереди на станциях метрополитена, сообщает Еспресо.TV.

В то же время, снегопады охватили большинство территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня в северных областях и в Винницкой области наблюдается налипание мокрого снега, в южных, центральных и восточных областях - местами гололед; в северных областях и на Черкасщине местами сильный мокрый снег; на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица.

В Киеве и местами по области сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

ГАИ обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными за рулем, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, не оставлять транспортные средства на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

С особой осторожностью следует двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости водителям следует двигаться с включенным ближним светом фар, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию.