Въезд транспорта в Киев ограничен из-за снегопада

В частности, крупногабаритному транспорту в настоящее время запрещено въезжать в Киев, за исключением грузовых авто, работа которых связана с обеспечением процессов жизнедеятельности, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Решение об ограничении въезда транспорта принято для недопущения осложнения движения на дорогах. Запрет будет действовать, пока в городе активно продолжатся работы по уборке снега и будет работать специализированная снегоуборочная техника.

Читайте такжеИз-за сильного снегопада Киев остановился в пробках, горожане пересаживаются на метро (фото)Кроме того, сейчас в городе обустраиваются пункты обогрева в местах, где будет осуществляться остановка транспорта.

Городская властьобращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по городу на собственных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта.

В Киеве идет сильный мокрый снег; везде - налипание мокрого снега.