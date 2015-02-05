В аэропорту «Жуляны» задерживают рейсы из-за сильного снегопада

Как отмечается в сообщении аэропорта, размещенном на официальной странице в социальной сети Facebook, задерживаются рейсы в Москву и Венецию (Тревизо), а также рейсы из Запорожья, Днепропетровска и Москвы.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями задержки рейсов на прилет и на вылет на данный момент составляют от одного часа до нескольких часов. На вылет из Киева задерживаются рейсы: №551 Домодедово - до 12.30, №2372 Домодедово - до 12.00, №6153 Тревизо - до 13.20, №007 Днепропетровск - в 17.50. На прилет в Киев задерживаются рейсы из Запорожья, Днепропетровска, Москвы (Домодедово)», - отмечается в сообщении аэропорта.

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В пресс-службе «Киева» обратились с просьбой к пассажирам следить за расписанием рейсов on-line табло на сайте аэропорта.

Ранее аэропорт «Киев» (Жуляны) сообщал, что утренние рейсы были отправлены по расписанию. Однако погодные условия внесли коррективы в работу аэропорта и экипажей воздушных судов. По информации аэропорта, работы по очистке аэродрома от мокрого снега ведутся постоянно с 2.00 ночи 5 февраля. Задействован весь состав наземных служб аэропорта «Киев», работает 18 единиц снегоуборочной техники.