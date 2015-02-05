Из-за сильнейшего снегопада транспорт в Киеве будет ходить на час дольше (фоторепортаж)
14:14, 05 февраля 2015Киев
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Столичное метро будет сегодня ходить до 01.00.
Киев замело снегом / Фото УНИАН
Работа общественного транспорта в Киеве в связи с ненастьем и усложненными условиями передвижения по городу сегодня продлена на час, чтобы обеспечить подвоз людей к месту жительства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
“На час продлена работа как метрополитена, так и наземного транспорта”, - сказал Пантелеев.
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