Сотрудники СБУ задержали на Донбассе снайпера боевиков

Как сообщает пресс-группа управления СБ в Винницкой области, установлено, что 26-летний житель населенного пункта Ясиноватая с сентября 2014 года был членом незаконного военизированного формирования "Восток", и проходил службу в должности снайпера и корректировщика артиллерийского огня.

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В обязанности боевика входило: участие в боевых действиях против сил АТО с использованием снайперской винтовки и проведение сбора данных о местах дислокации, перемещении военной техники и живой силы Вооруженных сил.

Во время задержания у него было изъято боевое вооружение и радиостанция "Вояжер", с помощью которой осуществлялась передача информации.

В отношении задержанного проводятся оперативно-следственные действия.