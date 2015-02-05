Сотрудники СБУ задержали на Донбассе снайпера боевиков
Сотрудники управления СБУ в Винницкой области, которые находятся на Донбассе, задержали человека, причастного к деятельности батальона "Восток" в Донецкой области.
Как сообщает пресс-группа управления СБ в Винницкой области, установлено, что 26-летний житель населенного пункта Ясиноватая с сентября 2014 года был членом незаконного военизированного формирования "Восток", и проходил службу в должности снайпера и корректировщика артиллерийского огня.
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В обязанности боевика входило: участие в боевых действиях против сил АТО с использованием снайперской винтовки и проведение сбора данных о местах дислокации, перемещении военной техники и живой силы Вооруженных сил.
Во время задержания у него было изъято боевое вооружение и радиостанция "Вояжер", с помощью которой осуществлялась передача информации.
В отношении задержанного проводятся оперативно-следственные действия.