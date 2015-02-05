В Киевском метро задержали женщину, перевозившую боеприпасы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, правоохранители несли службу на станции вместе со служебной собакой. Именно натренированная овчарка указала правоохранителям на женщину, которая несла дорожную сумку.

Женщине предложили пройти в комнату милиции. В присутствии понятых сотрудники милиции выявили и изъяли две гранаты РГД-2Б, два сигнально-осветительных патрона 254-274, два патрона к автомату Калашникова 7х62, пять пустых магазинов к автомату Калашникова и охотничий нож.

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Все изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в городе Киеве.

По данным милиции, женщина отказалась объяснить, откуда у нее боеприпасы, и с какой целью она их перевозила. Никаких соответствующих разрешений киевлянка не имела. Все обстоятельства выяснит следственный отдел Линейного управления в метрополитене.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля под Киевом работники СБУ обнаружили тайник оружия, которое планировалось использовать для совершения в столице вооруженных провокаций.

Об этом сообщил на брифинге председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Сегодня был задержан груз огромный с оружием, который был спрятан под Киевом и планировался для использования завтра в Киеве”, - сказал Наливайченко.

Он отметил, что среди изъятого - 10 гранатометов, патроны, взрывчатка.

Наливайченко не исключил, что найденное оружие могло быть использовано для инсценировки провокаций в центре Киева, поскольку Верховная Рада на следующий день планировала рассмотрение вопроса о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.

Наливайченко отметил, что также была задержана группа лиц, среди которых - офицер Генштаба ВСУ.