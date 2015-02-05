Движение по мосту Метро в Киеве восстановлено после часовой остановки

"Движение по мосту Метро полностью восстановлено. Причиной остановки стало дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в ГАИ.

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Как сообщал УНИАН, в связи с плохими погодными условиями въезд транспорта в столицу ограничен. В частности, запрещено въезжать крупногабаритному транспорту, за исключением грузовых авто, работа которых связана с обеспечением процессов жизнедеятельности.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию утро 5 февраля заторы на киевских дорогах оцениваются в максимальные 10 баллов.

Ранее также сообщалось, что из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках, горожане пересаживаются на метро.