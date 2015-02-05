Кличко заверил, что у киевлян не будут забирать квартиры за коммунальные долги

Мэр Киева, председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко заверяет, что у киевлян не будут забирать квартиры за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, Святошинская райгосадминистрация дезинформировала киевлян, опубликовав на своем официальном сайте комментарий председателя РГА Ильи Сагайдака о том, что якобы киевляне, имеющие долги за коммунальные услуги в сумме более 10 тыс. грн, рискуют потерять свои квартиры.

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Мэр встретился с Сагайдаком и отметил недопустимость распространения недостоверной информации. Кличко обязал Сагайдака провести служебное расследование относительно выполнения должностными лицами Святошинской райгосадминистрации служебных обязанностей и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в распространении недостоверной информации.

“Не может глава района, который является должностным лицом, распространять какие-то фантазии, выдавая их за официальную позицию и помещая на сайте районной госадминистрации. Это - полная безответственность и халатность», - отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что все в городской власти «должны осознавать, как нужно работать в той ситуации, в которой сегодня находится страна и ее граждане».

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«Именно работать, а не распространять небылицы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Пока я мэр, я буду защищать интересы киевлян. И никто у них жилье не отберет», - подчеркнул городской голова.

Кличко также лишил премии за январь председателя, первого заместителя и заместителя председателя Святошинской райгосадминистрации.