"Киевводоканал" обвинил в загрязнении воды в Бортничах подрядчика строительства систем водоснабжения

Компания «Киевводоканал» подала иск в Хозяйственный суд Киева к стройкомпании «Билтэк», обвиняя ее в нарушении строительных норм и правил при возведении систем водоснабжения микрорайона Бортничи, что привело к недавнему загрязнению питьевой воды в микрорайоне и массовым отравлениям его жителей.

«В результате проведения исследований было выяснено, что источник инфекции в водопроводной воде имел техногенный характер и вероятно попал в артезианскую скважину из-за нарушения подрядной организацией строительных норм и правил при выполнении строительных работ комплекса сооружений артезианского водоснабжения микрорайона Бортничи», - говорится в сообщении пресс-службы «Киевводоканала».

Читайте такжеВ КГГА заверили, что вода в Бортничах снова стала пригодной для питья

В пресс-службе также отметили, что компания подала иск о взыскании с «Билтэк» убытков, понесенных водоканалом вследствие проведения мер по восстановлению качественного водоснабжения. Кроме того, водоканал намерен требовать компенсации потерь, понесенных из-за временного непредоставления жителям услуг водоснабжения. Определение размера убытков устанавливается судом.

В «Киевводоканале» также отметили, что после проведенных интенсивных профилактических мероприятий и подтверждения в течение длительного времени отсутствия отклонений в результатах анализов, вода в микрорайоне Бортничи полностью соответствует всем требованиям и нормативам Государственных санитарных правил и норм. В то же время, в компании подчеркнули, что в учреждениях дошкольного образования и школах, которые были закрыты на период промывки и дезинфекции водопроводных сетей, необходимо перед началом работы слить воду из крана в течение 30 минут.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Киева Олег Рубан 13 января заявлял, что в водопровод микрорайона Бортничи попали канализационные стоки, из-за чего показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз.

Первые пострадавшие с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 4 января, но это были единичные случаи. Вспышка болезни началась 9 января, когда за один день было госпитализировано с одинаковыми симптомами сразу 6 жителей микрорайона Бортничи.

26 января в «Киевводоканале» заявили, что последние 5 суток питьевая вода в водопроводных сетях микрорайона Бортничи по бактериологическим и микробиологическим показателям полностью отвечает санитарным требованиям Украины, но они ожидают официальных подтверждений городской СЭС относительно соответствия всех показателей воды по последним пробам.

1 февраля соответствующими службами принято решение о снятии запрета на пользование водопроводной водой в микрорайоне Бортничи для питьевых нужд, приготовления пищи, мытья посуды и купания.

Читайте такжеЖителей Бортничей предупредили о возможной вспышке гепатита А

По данным СЭС, всего на 26 января, начиная с 1 января, за медицинской помощью из-за употребления загрязненной воды обратились 154 жителя Бортничей, из которых 121 ребенок и 33 взрослых.

Справка УНИАН. Компания «Билтэк» создана в 2004 году. Занимается строительством жилых и нежилых помещений, в частности – монтажом водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования. Уставный капитал компании составляет 20,5 тыс. грн.