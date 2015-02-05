Обработка улиц Киева противоскользящими средствами будет круглосуточной

Как сообщили в пресс-службе КГГА, по информации Укргидрометцентра, сегодня ночью в столице ожидается значительная облачность и снижение температуры воздуха до -7°, что может привести к гололедице.

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Городская власть просит водителей быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.

«Чтобы избежать налипания снега и гололедицы, дорожные сети города будут обрабатываться солью в круглосуточном режиме. Столица имеет достаточный запас посыпочного материала для обработки дорог. С 17.00 дворники в районах приступили к посыпке дворов и проездов солью. Вместе с тем, мы обращаемся к столичным водителям быть особенно внимательными и дисциплинированными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать надлежащую дистанцию», – сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что городская власть проанализировала обращения киевлян, которые поступили сегодня в контакт-центр. «В тех районах, из которых поступило больше всего жалоб жильцов относительно чистки дворов, мы будем принимать соответствующие решения. Мы должны обеспечить исполнительскую дисциплину на местах, особенно в такие ответственные периоды, и не позволять никакой халатности и нерадивости», – заявил Петр Пантелеев.